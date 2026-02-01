«AS»: بنزيما يترك الاتحاد.. ويقترب من الهلال

يتجه الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى مغادرة القطب الجداوي قبل إغلاق النافذة الشتوية، الإثنين، بحسب صحيفة «AS» الإسبانبة، الأحد.

وكشفت الصحيفة، عن أن نادي الهلال يدرس ضم بنزيما مع خروج البرازيلي ماركوس ليوناردو، المغادر إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولا يستبعد بنزيما العودة خلال ما تبقى من نافذة الانتقالات الشتوية الجارية إلى القارة الأوروبية، للعب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن بنزيما لن يشارك في لقاء النجمة، الأحد، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي نظير خلافه الإداري المتعلق بتجديد عقده المقرر انتهاؤه 30 يونيو المقبل.

وانضم بنزيما إلى الاتحاد قادمًا من ريال مدريد الإسباني، يوليو 2023، ونجح مع الاتحاد بتحقيق بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي.

ولعب «البنز» الموسم الجاري 20 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 16 هدفًا.