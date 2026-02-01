الإنتر يجهز عرض ديابي الثالث

تدرس إدارة إنتر ميلان تقديم عرضٍ ثالث محسّن إلى نادي الاتحاد، لاستقطاب الفرنسي موسى ديابي، لاعب الفريق الجداوي الأول لكرة القدم، قبل إغلاق نافذة الانتقالات، الإثنين، وفق صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، الأحد.

وتفيد الصحيفة الإيطالية، أن رغبة الإيطالي جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي بالنادي، ومواطنه بييرو أوسيليو، المدير الرياضي، بتلبية طلب الروماني كريستيان كيفو، مدرب الفريق، بجلب ديابي، ستجعلهم يقدمون عرضًا محسنًا.

وذكرت أن كيفو تحدث مع ديابي وأقنعه بالانتقال، وأشعل نار الرغبة بداخله في تمثيل «النيراتزوري».

وعرض إنتر ميلان على الاتحاد، استعارة اللاعب مع أحقية الشراء الموسم المقبل بمبلغ يصل إلى 35 مليون يورو، وهو ما رفضه القطب الجداوي.

وأفادت إذاعة راديو مونتي كارلو الفرنسية، السبت، أن إدارة الاتحاد، لا ترغب بالتخلي عن خدمات ديابي عن طريق الإعارة، بل تريد بيع المتبقي من عقده مقابل 40 مليون يورو.

ولعب ديابي مع الاتحاد 24 مباراة في الموسم الجاري، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وانتقل ديابي إلى الاتحاد قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، يوليو 2024.

وحقق ديابي مع الاتحاد لقب دوري «روشن» موسم 2024ـ2025، وجمعها ببطولة كأس الملك في الموسم ذاته.