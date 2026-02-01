أتلتيكو يفحص ليوناردو في مدريد

يخضع البرازيلي ماركوس ليوناردو، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى فحص طبي في مدريد العاصمة الإسبانية قبل انتقاله إلى قطبها أتلتيكو، وفق شبكة «ESPN» في البرازيل، الأحد.

وتأتي رغبة ليوناردو بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، من أجل إقناع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي بضمه في نهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

واتفقت إدارتا الهلال وأتلتيكو مدريد على انتقال ليوناردو على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، مقابل 40 مليون يورو.

ودخل الناديان مرحلة تبادل الأوراق الرسمية، بعد توصلهما إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال اللاعب البرازيلي إلى «الروخي بلانكوس».

وانضم ليوناردو إلى الهلال قادمًا من بنفيكا البرتغالي، صيف 2024.

ولعب ليوناردو مع الهلال 70 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 44 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.