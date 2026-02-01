النصر يحوّل عبد الكريم إلى «النخبة»

استدعى البرازيلي مارسيلو سالازار، مدرب فريق النصر تحت 21 عامًا لكرة القدم، العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، من قائمة البرتغالي جورجي جيسوس، من أجل الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية أمام القادسية، الإثنين، على ملعب النهضة، ضمن الجولة الـ13 من دوري النخبة تحت 21 عامًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ عبد الكريم سيظهر للمرة الأولى بقميص النصر منذ التعاقد معه في 23 يناير الجاري قادمًا من نادي الزوراء العراقي، بعد اتفاق يقضي بدفع 500 ألف دولار للنادي و450 ألفًا للاعب.

وخاض عبد الكريم مع الزوراء الموسم الجاري 11 مباراة في المسابقات المحلية والخارجية، سجّل خلالها هدفين.

وتنص لائحة المسابقات في دوري «جوي» على إشراك 4 أجانب «أجنبيان و2 من مواليد السعودية»، في الفئة العمرية ذاتها المحددة لكافة القائمة.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر الأخدود.