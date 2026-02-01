الخلود يتفق مع كورتاخارينا

اتفقت إدارة نادي الخلود مع الإسباني إيكر كورتاخارينا، لاعب وسط فريق هويسكا الإسباني الأول لكرة القدم، للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة الشتوية قبل إغلاقها، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وشارك كورتاخارينا مع هويسكا في دوري الدرجة الثانية الإسباني في 23 مباراة، سجّل خلالها هدفين وصنع 3، بإجمالي 2019 دقيقة لعب.

وتألق اللاعب في آخر مواجهة مع فريقه أمام أندورا، الأحد الماضي، حين سجّل هدف التعادل في الشوط الأول ونال أفضل تقييم بين زملائه.

وبحسب المصدر، يُنتظر أن يُعلن الخلود الصفقة قريبًا، مع إمكانية مشاركة اللاعب في مواجهة ضمك، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي في حال اكتمال إجراءات قيده.