من هو يان كريستن بطل طواف العُلا؟

في 26 يونيو 2004 ولد السويسري يان كريستن الذي دوّن اسمه بمداد من ذهب بعد تتويجه، السبت، بلقب «طواف العُلا 2026» في نسخته السادسة، بعد تصدّره الترتيب العام بزمن إجمالي بلغ 17 ساعة و23 دقيقة و43 ثانية.

الدراج الشاب المولود في بلدة جيبينجن السويسرية لم يكن غريبًا على منصات التتويج، فقد نشأ في بيئة تشربت رياضة الدراجات حتى النخاع، والده جوزيف كريستن كان بطلًا محترفًا توج بلقب النخبة السويسري عام 1994، وجده هانز شلونيجر خاض غمار تور دي فرانس في ستينيات القرن الماضي، بينما يكمل شقيقه الأكبر فابيو المسيرة الاحترافية ذاتها.

بدأ يان رحلته مع السباقات في سن التاسعة داخل أروقة نادي «فيلو كلوب جيبينجن» المحلي حيث صقل موهبته تحت إشراف والده الذي يعتبره معلمه وعرابه الأول ومصدر إلهامه الدائم في تطوير الانضباط والقوة الذهنية.

الدراج السويسري الذي يرفع شعار «هاجم أحلامك» تأثرًا بقدوته في عالم الرياضة المتزلج أندري راجيتلي أكد أن سر نجاحه يكمن في الشغف والنار الداخلية التي تدفعه لكل تمرين وسباق.

يان الذي يمتد عقده مع فريق الإمارات حتى عام 2030 يمتلك سجلًا مرصعًا بالألقاب في تخصصات متنوعة تشمل الطريق والجبل والسيكلو كروس، حيث حقق لقب بطولة العالم للناشئين في «السيكلو كروس» بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2022، وفي العام ذاته واصل هيمنته بحصد لقب بطولة أوروبا لسباقات الطريق للناشئين في البرتغال، إلى جانب تحقيقه أربعة ألقاب وطنية سويسرية في عام واحد شملت تخصصات الطريق والمضمار والسباق ضد الزمن والدراجات الجبلية وهو إنجاز نادر يعكس شمولية قدراته البدنية والفنية منذ سن السابعة عشرة.

مع انتقاله إلى عالم الاحتراف الفعلي واصل كريستن حصد المراكز الأولى حيث شهد عام 2024 فوزه بمرحلة في «جيرو دي أبروزو» الإيطالي وتتويجه بلقب سباق «جيرو dell'Appennino» العريق، كما حل ثانيًا في سباق «ميلانو تورينو» الشهير.

وفي مطلع عام 2025 عزز رصيده بالفوز بسباق «تروفيو كالفييا» ضمن تحدي مايوركا، إضافة إلى حصوله على المركز الثاني في سباق «سان سيباستيان» الكلاسيكي.

وتوج ببرونزية بطولة العالم للسباق ضد الزمن لفئة تحت 23 عامًا في زيوريخ ما منحه الثقة للدخول في منافسات طواف العلا 2026 بصفة المرشح الأبرز لنيل اللقب.

تعكس حياته الشخصية في قرية جيبينجن بساطة البطل الذي يفضل قضاء وقته مع عائلته وجلسات التدريب الشاقة في الطبيعة السويسرية الخلابة بعيدًا عن صخب الأضواء.