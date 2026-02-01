شتيفن الضحية الثامنة في «البوندسليجا»

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني، الأحد، إقالة هورست شتيفن، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب سلسلة من النتائج السلبية في الدوري المحلي، كان آخرها التعادل على أرضه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدف لكل منهما، السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين.

وقال كليمنس فريتس، المدير الرياضي للنادي عبر بيان صحافي :«كان قرارًا صعبًا، لكن لم يعد لدينا القناعة بأن هورست سيتمكن مع الفريق من إحداث الانتفاضة بعد هذه السلسلة الطويلة من دون فوز».

ويتولى رافاييل دوارتي، وكريستيان جروس، مساعداه، مهام القيادة مؤقتًا والتحضير للمباراة المقبلة في «البوندسليجا»، المقررة السبت المقبل في فرايبورج.

وتسلم شتيفن مهامه في بريمن في الصيف بديلًا لأولي فيرنر الذي تمت إقالته في نهاية موسم 2024ـ2025 قبل أن يتولى لاحقًا تدريب لايبزيج.

ويُعد شتيفن ثامن مدرب تتم إقالته في «البوندسليجا» منذ بداية الموسم.

ولم يحقق فيردر بريمن أيّ فوز في الدوري الألماني منذ السابع من نوفمبر الماضي، وخاض عشر مباريات متتالية بلا انتصار حصد خلالها أربع نقاط فقط من أصل 30 ممكنة.

ويحتل النادي الشمالي المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ماينتس السادس عشر وصاحب المركز الذي يفرض على صاحبه خوض الملحق من أجل البقاء في الدرجة الأولى.