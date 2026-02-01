رئيس الأولمبياد يعتذر عن رسائل ماكسويل

اعتذر كيسي واسرمان، رئيس‭‭ ‬‬اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028 عن تواصله ​مع جيلين ماكسويل، المدانة بالاتجار بالجنس، قبل أكثر من 20 عامًا وذلك بعد نشر سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الشخصية بينهما.

وتضمنت ملفات جديدة نشرتها وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، تتعلق بالممول الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، رسائل حميمة ‌بالبريد الإلكتروني ‌تعود إلى عام ‌2003 ⁠بين ​واسرمان وماكسويل.

وقال واسرمان في بيان صدر فجر الإثنين «لم تكن تربطني أي علاقة شخصية أو علاقة عمل مع جيفري إبستين».

وأضاف «كما هو موثق جيدًا، شاركت في رحلة إنسانية ضمن وفد من مؤسسة كلينتون عام ⁠2002 على متن طائرة إبستين.. أشعر بأسف شديد ‌إزاء أي صلة لي بأي ‍منهما».

تقضي ماكسويل، وهي ‍سيدة مجتمع بريطانية وصديقة إبستين السابقة، عقوبة ‍بالسجن لمدة 20 عامًا بعد أن أدانتها هيئة محلفين في نيويورك عام 2021 بتهم بينها الاتجار الجنسي بقاصر.

وقال واسرمان «أنا نادم بشدة حيال ​مراسلاتي مع جيلين ماكسويل» وأضاف أنها تمت قبل «كشف» جرائمها وجرائم إبستين.

أُلقي ⁠القبض على ماكسويل عام 2020 بعد أن اتهمها المدعون الاتحاديون بتجنيد فتيات وإعدادهن لإقامة علاقات جنسية مع إبستين بين 1994 و2004.

وتوفي إبستين في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة.

ويعمل واسرمان مديرًا تنفيذيًا في مجال الرياضة والترفيه ويقود مشروع دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجليس منذ مرحلة تقديم العروض ويشغل حاليًا منصب رئيس اللجنة المنظمة.

حصلت ‌لوس أنجليس في 2017 على شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028.