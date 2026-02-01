الرئيسية / الصورة .. قصة

فرحة بطل

2026.02.01 | 03:19 pm
الإسباني كارلوس ألكاراز يحتفل بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال نهائي فردي الرجال في اليوم الخامس عشر من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، الأحد (الفرنسية)
