22 ألف مطية في مهرجان الهجن

سجّل مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن مشاركة قياسية تجاوزت 21,604 مطايا خلال النسخ الثلاث، في تأكيد واضح على النمو المستمر الذي تشهده رياضة الهجن في السعودية، وترسيخ مكانة المهرجان كحدث سنوي راسخ على المستويين المحلي والدولي.

وحسبما أوضحة بيان المهرجان الصحافي، الأحد، بلغ عدد المطايا المشاركة في النسخة الأولى التي نُظمت في فبراير 2024 نحو 6,869 مطية، قبل أن يرتفع العدد في النسخة الثانية إلى 7,300 مطية، محققًا زيادة قدرها 431 مطية، وبنسبة نمو بلغت 6.3% مقارنة بالنسخة الافتتاحية.

وفي النسخة الثالثة، التي اختتمت منافساتها، الأحد، على أرض ميدان الجنادرية لسباقات الهجن في الرياض، العاصمة السعودية، واصل المهرجان مسار النمو بتسجيل 7,435 مطية، بزيادة 135 مطية عن النسخة الثانية، وبنسبة نمو بلغت 1.8%، وهو ما يعكس استقرار مستوى المشاركة والمحافظة على الزخم التصاعدي.

وبلغ إجمالي عدد المطايا المشاركة في النسخ الثلاث 21,604 مطايا، محققًا نموًا تراكميًا بنسبة 8.3% مقارنة بالنسخة الأولى، في دلالة واضحة على تحوّل المهرجان إلى أيقونة عالمية مستقرة لرياضة الهجن.

وأسهم المهرجان في تحريك عجلة الاستثمار في قطاع الهجن، إذ قدّر المختصون القيمة السوقية للمطايا المشاركة بمستويات مليارية، في ظل تقدير الحد الأدنى لقيمة المطية الواحدة بنحو 600 ألف ريال، ما يعزز دور المهرجان كرافد اقتصادي مهم يدعم مستهدفات رؤية 2030 في تحويل الموروث الثقافي إلى قطاع اقتصادي منتج ومستدام.