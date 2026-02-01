رئيس الاتحاد الآسيوي ينعى كميل

نعى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأحد، ببالغ الحزن والأسى فتحي كميل أسطورة كرة القدم الكويتية، الذي توفي، السبت، مخلفًا وراءه تاريخًا عريضًا من الإنجازات والذكريات الكروية الخالدة.

ووجه الشيخ سلمان رسالة تعزية رسمية إلى الشيخ أحمد يوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، نقل فيها تعازي أسرة الاتحاد الآسيوي لوفاة النجم الراحل، معبرًا عن مواساته الصادقة لأسرة الفقيد ومحبيه وللشارع الرياضي الكويتي كافة.

واستذكر رئيس الاتحاد الآسيوي في رسالته المسيرة الحافلة للنجم فتحي كميل، واصفًا إياه بأحد أهم رموز الجيل الذهبي الذي وضع كرة القدم الكويتية على خارطة الرياضة العالمية، ومثمنًا عطاءه الكبير وإسهاماته المؤثرة التي قادت «الأزرق» لتحقيق نجاحات تاريخية غير مسبوقة على المستويات الإقليمية والقارية، وصولًا إلى التمثيل المشرف في المحافل الدولية.

وشدد رئيس الاتحاد الآسيوي، على أن الإرث الكروي والرياضي الذي تركه فتحي كميل سيظل محفورًا في ذاكرة كرة القدم الآسيوية والعربية، وسيبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة من اللاعبين في دولة الكويت وخارجها.