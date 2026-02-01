آل الشيخ يعلن تسجيل رقم قياسي في «ماديسون سكوير جاردن»

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، تسجيل رقم قياسي جديد في الحضور الجماهيري داخل «ماديسون سكوير جاردن»، في نيويورك، في أمريكا، بعد أن تجاوز عدد الحضور حاجز 21 ألف متفرج لمشاهدة نزال الملاكمة Ring 6، في أعلى رقم يُسجَّل في تاريخ القاعة الحديث منذ افتتاحها عام 1968، ما يجعل هذا الحدث ضمن أكثر ليالي الملاكمة حضورًا في تاريخ نيويورك الحديث، كما يُسجَّل هذا الإنجاز لمجلة «ذا رينج» وشركة «صلة»، اللتين نجحتا في تقديم حدث استثنائي أعاد الزخم إلى واحدة من أعرق ساحات الملاكمة في العالم.

وجاء هذا الحضور القياسي بالتزامن مع إقامة نزال Ring 6 الذي شهد ليلة ملاكمة حافلة بالمواجهات القوية، تصدّرها النزال الرئيس الذي جمع النجم الأمريكي شاكور ستيفنسون بمنافسه تيوفيمو لوبيز، في مواجهة عالمية استقطبت اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا، وأسهمت في هذا الإقبال غير المسبوق داخل القاعة.

ويُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق بين كافة نزالات الملاكمة التي استضافتها القاعة خلال أكثر من خمسة عقود، في إنجاز استثنائي يعكس الزخم الكبير الذي رافق هذه النسخة، ويسهم في ترسيخ حضور الملاكمة كرياضة جماهيرية قادرة على تحطيم الأرقام القياسية وصناعة لحظات خالدة في ذاكرة الرياضة العالمية.

وتكتسب أهمية هذا الرقم من الخصوصية المعمارية لماديسون سكوير جاردن، إذ تفرض تصميمات القاعة وتكويناتها المخصصة لرياضة الملاكمة قيودًا واضحة على السعة الاستيعابية، مقارنة بغيرها من الفعاليات، وبناءً على ذلك، فإن كسر حاجز 21 ألف متفرج يُعد إنجازًا استثنائيًا.

ويؤكد هذا الحضور الجماهيري التاريخي المكانة الرمزية لماديسون سكوير جاردن بوصفه المسرح الأهم والأكثر شهرة في تاريخ الملاكمة العالمية، وارتبط اسمه عبر العقود بأكبر النزالات وأشهر الأبطال، ولا يزال حتى اليوم يحتفظ بقيمته التاريخية والرياضية.