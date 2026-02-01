القادسية يطالب بتسجيلات حكام الهلال

أرسلت إدارة القادسية خطابًا رسميًا إلى لجنة الحكام تطلب فيه الحصول على نسخة من التسجيلات الصوتية بين الحكم البرازيلي رفائيل كلاوس، وغرفة تقنية الفيديو «VAR» خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الهلال، وفق حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، الأحد.

وانتهت المواجهة بالتعادل 2ـ2 ، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، الخميس الماضي، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وطلب القادسية صوتيات حالة الاحتكاك بين محمد كنو لاعب الهلال، والأوروجوياني ناهيتان نانديز لاعب الفريق الشرقي في الدقيقة 22.

وطلب النادي الشرقي أيضًا التسجيل الصوتي بين الحكم وتقنية الفيديو بشأن لقطة ناهيتان مع الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب الهلال في الثواني الأخيرة من اللقاء.