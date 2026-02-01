الأهلي يتدرب.. ويطير إلى الهلال

يطير فريق الأهلي الأول لكرة القدم عند الـ 08:00 مساء الأحد إلى الرياض، تأهبًا لمواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال، الإثنين، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض بقمة الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي سيطبق في تدريب الأحد قبل المغادرة خطته أمام الهلال.

ومنح يايسله اللاعبين تدريبات استشفائية اختيارية، الخميس الماضي، قبل أن يريحهم عن التدريب، الجمعة، عقب مواجهة الاتفاق التي شهدت انتصارًا عريضًا للقطب الجداوي برباعية نظيفة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تدريبات الليلة ستكشف مدى قدرة مشاركة التركي مريح ديميرال في المواجهة من عدمها، بعد أن يجري اختبارات لياقية وفنية، إثر تغيبه عن مواجهتي نيوم والاتفاق نظير تعرضه للإصابة أمام الخليج في الجولة الـ 17.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة متساويًا مع النصر بعدد النقاط «43 نقطة»، ومتأخرًا عن الهلال المتصدر بثلاث نقاط.