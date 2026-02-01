«فالكونز» يحسم صدارة الشرق الأوسط

حسم فريق «فالكونز» السعودي للرياضات الإلكترونية، صدارة تصفيات الشرق الأوسط في بطولة RLCS للعبة «روكيت ليج» ميجر بوسطن.

ولعب «فالكونز» في المباراة النهائية لبطولة «RLCS 2026 Regionals MENA Open 3» ضد فريق «R8 Esports» ضمن منافسات لعبة «Rocket League»، عبر سلسلة من 6 مباريات انتهت بتتويج الفريق السعودي، وتصدره تصفيات الشرق الأوسط.

وشهدت بطولة «RLCS 2026 Regionals MENA Open 3» المنظمة «أون لاين» مشاركة 16 فريقًا من منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا «MENA».

وتُقدر جوائز البطولة المالية بـ79,500 دولار.