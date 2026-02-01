العلا يعيد ميشيل إلى الملاعب السعودية

أعاد فريق العلا، البرازيلي ميشيل ديلجادو، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم السابق، إلى الملاعب السعودية، بعد التوقيع معه قادمًا من فلامنجو، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس»، الأحد.

ونشر الحساب مقطع فيديو مرفقًا بعبارة: «الزين هنا والشين هناك».

وخاض ميشيل موسم 2024ـ2025 مع فلامنجو في 29 مباراة سجّل خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا بمجموع 1445 دقيقة.

وشارك في كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي ضمت الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي وليون المكسيكي، فيما غاب عن مواجهة بايرن ميونيخ في دور الـ16.

أما تجربته مع الهلال فامتدت من 2022 حتى 2024، وخاض خلالها 104 مباريات قدّم فيها 20 هدفًا و25 تمريرة حاسمة، ولعب 7187 دقيقة، وحقق 6 ألقاب مع الفريق الأزرق الدوري مرتين، وكأس الملك مرتين، وكأس السوبر السعودي مثلهم.

وبدأ ميشيل مسيرته مع جوياس بين 2017 و2020، قبل أن ينتقل إلى فلامنجو حتى 2022، ثم إلى الهلال لعامين، ليعود بعدها إلى فلامنجو، قبل أن يحط رحاله مجددًا في السعودية عبر بوابة العلا.

يذكر أن العلا يأتي رابعًا في ترتيب فرق دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى برصيد 37 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر أبها، و3 نقاط عن الثاني الدرعية الذي يملك 40 نقطة بفارق الأهداف عن العروبة الثالث.