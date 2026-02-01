رومان رينز.. ترك الكرة وتزعم «القبيلة»

في ليلة استثنائية لم تهدأ فيها الصرخات على حلبة الرياض، بسط المصارع رومان رينز نفوذه، ليعيد كتابة التاريخ في عرض «رويال رامبل 2026» الذي غادر القارة الأمريكية للمرة الأولى في رحلة تاريخية نحو قلب العاصمة السعودية.

وقف رينز شامخًا بعد صراع مرير، معلنًا سيطرته على العرش وسط ذهول الملايين خلف الشاشات، ليربط مجد عائلته العريقة بوهج «موسم الرياض» في مشهد سيظل محفورًا في ذاكرة اللعبة.

ولد رومان رينز في الخامس والعشرين من مايو عام 1985 بمدينة بينساكولا التابعة لولاية فلوريدا، نشأ في بيئة تضج بالرياضة والنزالات، حيث كانت طفولته مزيجًا من الانضباط والترقب في ظل عائلة «أنوا» الأسطورية.

ولم يكن الطريق نحو الحلبة مفروشًا بالورود، إذ اتجه لياتي جوزيف أنوا في مقتبل عمره نحو ملاعب كرة القدم الأمريكية، مبرزًا مهارات دفاعية استثنائية في فريق جامعة جورجيا التقنية، حيث صنف كأحد أفضل المدافعين، وطارد حلمه في ملاعب المحترفين مع فريقي «مينيسوتا فايكنج» و«جاكسونفيل جاغوارز» قبل أن ينتقل للدوري الكندي، لكن القدر كان يخبئ له مسارًا آخر بعيدًا عن «النجيل» الأخضر، بعد أن أجبرته الظروف الصحية وتقلبات المسيرة الرياضية على التوقف وإعادة ترتيب أوراقه من جديد.

وفي كواليس مسيرته، يبرز اسم عمه «سيكا» ووالده كالمعلمين الأوائل الذين غرسوا في قلبه أبجديات القتال، لكن رينز لا ينسى فضل «بول هيمان» الذي يصفه في تصريحاته الصحافية بأنه العراب الذي أعاد صياغة عقله، ومنحه الرؤية الاستراتيجية ليتحول من مجرد رياضي يبحث عن ذاته إلى «رئيس القبيلة» الذي لا يقهر.

يشير رينز دائمًا إلى أن هيمان لم يكن مجرد مستشار، بل كان الجسر الذي عبر فوقه نحو النضج الشخصي والمهني، ليتمكن من إدارة الضغوط الهائلة التي تفرضها النجومية العالمية.

منذ بداياته الأولى في عالم المصارعة عام 2010، حقق رينز سلسلة من المنجزات المذهلة التي جعلته المصارع رقم 28 في قائمة أبطال «التاج الثلاثي» والمصنف رقم 17 كبطل «جراند سلام»، محطمًا الأرقام القياسية باحتفاظه بلقب اليونيفرسال لأكثر من 1316 يومًا كأطول فترة في العصر الحديث.

رينز الذي يقدس حياته العائلية، يحرص في حواراته على ذكر زوجته «جالينا بيكر» وأطفاله الخمسة، معتبرًا إياهم المحرك الأساسي لاستمراره على الرغم من المتاعب الجسدية التي واجهها مع مرض «اللوكيميا» الذي صارع تغولاته مرتين.

حقق لقب «نجم العام» لعدة أعوام وتوج ببطولة العالم للوزن الثقيل 4 مرات وبطولة اليونيفرسال مرتين، إضافة إلى ألقاب القارات والولايات المتحدة والفرق الزوجية.

كانت لحظة انتصاره في الرياض بمثابة تأكيد على عالمية هذا الإرث، حيث استطاع تحويل «رويال رامبل» من حدث محلي أمريكي إلى ملحمة كبرى، ليكون أول من يرفع الحزام في هذا المنعطف التاريخي.