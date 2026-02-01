إنزاجي: لن أتحدث عن بنزيما.. وأعرف مايتي

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن مواجهة الأهلي، الإثنين، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي تحمل أهمية كبيرة للطرفين، كونها تجمع الأول والثالث في الترتيب.

وأوضح إنزاجي، الأحد، في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء: «نعرف أهمية المباراة، ستكون بين الهلال والأهلي، لهذا أتوقع مواجهة قوية وممتعة، سنحاول تقديم كل شيء لإمتاع جماهيرنا وتحقيق الانتصار».

وعن الأنباء المتداولة حول قدوم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد إلى الهلال قبل إغلاق فترة الانتقالات، قال إنزاجي: «لا أريد الحديث عن السوق، تبقّى أقل من 24 ساعة على الإغلاق، والإدارة تعمل بشكل جدي وتعرف احتياجات الفريق، لا أتحدث عن لاعبي الأندية الأخرى، تركيزي فقط على فريقي ومباراة الغد».

وحول إمكانية مشاركة اللاعب الجديد محمد قادر مايتي، أشار إنزاجي: «لا أستطيع تأكيد ما إذا كان سيكون موجودًا غدًا، ما أعرفه أنه لاعب جيد ولديه الكفاءة لمساعدتنا»..وأضاف: «تنقصنا بعض الجوانب الإدارية في موضوعه، هو لاعب شاب وقادر على تشكيل الإضافة».

وعن استقبال الفريق لأهداف من كرات ثابتة، رد مدرب الهلال قائلًا: «الحل في العمل، يجب أن نطوّر هذا الجانب، ونتفق أننا تعثرنا في المباريات الماضية وكان جزءًا كبيرًا منها بسبب الكرات الثابتة، لا نملك سوى الاستمرار في العمل لتحسين هذه النقطة».