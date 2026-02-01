مايتي يوقّع.. والهلال ينتظر الإجراء الأخير

وقّع الفرنسي محمد قادر مايتي، عقد انتقاله إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأحد، بحسب إذاعة «راديو مونتي كارلو».

وذكرت الإذاعة نفسها، أن العقد مع لاعب رين صاحب الـ18 عامًا ،يمتد حتى يونيو 2029 مع خيار التمديد لعام إضافي مقابل نحو 30 مليون يورو، إضافة إلى 3 ملايين يورو كحوافز، فيما احتفظ ناديه الفرنسي بنسبة 10٪ من إعادة البيع.

وفي السياق ذاته، أكد الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال، الأحد، خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الأهلي، الإثنين: «لا أستطيع تأكيد ما إذا كان سيكون موجودًا غدًا، ما أعرفه أنه لاعب جيد ولديه الكفاءة لمساعدتنا».

وقال إنزاجي: «تنقصنا بعض الجوانب الإدارية في موضوعه، هو لاعب شاب وقادر على تشكيل الإضافة».

ولعب مايتي 19 مباراة مع رين في كل المسابقات، سجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.