وسائل إعلام فرنسية: الهلال اتفق مع بنزيما وبوابري

أظهر نادي الهلال اهتمامًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بضم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، الأحد.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن المفاوضات بين إدارة شركة نادي الهلال وبنزيما متقدمة، من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأزرق قبل إغلاق الفترة، الإثنين، في وقت كان يوفنتوس الإيطالي قد درس إمكانية التعاقد مع اللاعب دون الدخول في مسار تفاوضي رسمي مع إدارة الاتحاد.

من جانبها، ذكرت إذاعة «راديو مونتي كارلو» الفرنسية، الأحد، أن بنزيما أبدى موافقته على الانتقال إلى الهلال، ما يعزز المؤشرات حول جدية المفاوضات بين الطرفين.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، الأحد، عن أن الهلال يسعى للتعاقد أيضًا مع سايمون بوابري، لاعب نيوم.

مشيرة إلى أن اللاعب الذي مثّل موناكو سابقًا ودّع زملاءه تمهيدًا لانتقاله إلى النادي العاصمي.

ورفض الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، خلال المؤتمر الصحافي، الذي يسبق مواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن للمحترفين، التعليق على التقارير التي ربطت ناديه ببنزيما، قائلًا: «تبقّى وقت قليل على نافذة الانتقالات الحالية، ولن أعلق على أخبارها، وأفضّل التركيز على مباراة الغد وعلى لاعبيّ الموجودين، وسط معرفة إدارة النادي باحتياجاتنا».