دونيس: نحتاج التركيز والانضباط أمام القادسية

أوضح اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، حاجة اللاعبين إلى التركيز والانضباط التكتيكي أمام القادسية، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وتحدث المدرب اليوناني خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد الأحد، عن تحضيرات مواجهة القادسية: «نسعى لمعالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية، والعمل على تصحيحها خلال التحضيرات».

وأضاف: «مواجهة القادسية تتطلب تركيزًا عاليًا وانضباطًا تكتيكيًا طوال مجريات اللقاء».

وعن لاعبيه علق: «نثق بهم وبقدرتهم على تقديم أداء قوي يعكس تطور الفريق ورغبتنا في تحقيق نتيجة إيجابية».

ويحتل الخليج المرتبة الثامنة في سلم دوري روشن السعودي، مالكًا 25 نقطة من سبعة انتصارات، ومثلها هزائم، وأربعة تعادلات، فيما يملك القادسية 40 نقطة من 12 فوزًا، وأربعة تعادلات، وخسارتين.