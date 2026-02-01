«جزائية» تنقذ الريال.. والصافرات تلاحقه

قاد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد الأول لكرة القدم إلى مداواة جراحه القارية بتسجيله هدف الفوز الصعب على ضيفه وجاره رايو فايكانو المنقوص عدديًا 2ـ1، الأحد، على ملعب «سانتياجو برنابيو» ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، وسط صافرات استهجان من جماهير النادي الملكي.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور «15» والفرنسي كيليان مبابي «90+10»هدفي ريال مدريد، وخورخي دي فروتوس «49» هدف رايو فايكانو الذي لعب بتسعة لاعبين عقب طرد السنغالي باث سيس «80» وبيب تشافاريا «90+13».

وهو الفوز السادس تواليًا والسابع عشر في «الليجا» لريال فرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني معيدًا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة المتصدر.

وقوبل لاعبو النادي الملكي بصافرات الاستهجان من قبل جماهيرهم أغلب فترات المباراة تعبيرًا عن استيائهم من المستوى المتذبذب للفريق، خصوصًا عقب خسارته المذلة أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي 2ـ4 في لشبونة في الجولة الثامنة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي أرغمته على خوض الملحق بدلًا من التأهل المباشر إلى ثمن النهائي وذلك للموسم الثاني تواليًا.

وأوقعت قرعة الملحق النادي الملكي في مواجهة جديدة مع بنفيكا ومدربه السابق جوزيه مورينيو، وفي حال تأهله سيضرب موعدًا ناريًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وزادت محن ريال مدريد بإصابة لاعب وسطه الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر فترك مكانه للدولي المغربي إبراهيم دياز في الدقيقة العاشرة.