الأحمد يودع التعاون.. ويلتحق بالقادسية

ودّع وليد الأحمد، مدافع فريق التعاون الأول لكرة القدم، زملاءه في صفوف «سكري القصيم»، بعد موافقة النادي على بيع عقده إلى القادسية خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفقًا لما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وبحسب المصادر، تضمنت الصفقة انضمام المدافع قاسم لاجامي والجناح سيف رجب إلى التعاون حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن عقد لاجامي مع الفريق الشرقي ينتهي مع ختام الموسم الحالي، ما يمنح التعاون فرصة التعاقد معه بعد دخوله الفترة الحرة.

كما أوضحت أن الصفقة لا تزال بحاجة إلى بعض التفاصيل من جانب القادسية، وفي مقدمتها موافقة لاجامي على الانتقال إلى التعاون.

وكانت «الرياضية» نشرت نقلًا عن مصادرها الخاصة، الجمعة الماضي، عن اقتراب القادسية من حسم صفقة المدافع الدولي.

يُذكر أن الأحمد شارك مع التعاون خلال الموسم الجاري في 14 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف، وبلغت دقائق لعبه 1447 دقيقة.