الحمدان يفسخ العقد.. وينضم إلى النصر بـ 12 مليونا

فسخ الدولي عبد الله الحمدان، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، عقده مع «الأزرق»، تمهيدًا للانتقال إلى الغريم التقليدي النصر، وفقًا لما كشف عنه حساب «الرياضية ـ عاجل» عبر منصة «إكس»، الأحد.

وبحسب المنشور، سيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 12 مليون ريال بعقد يمتد إلى أربعة أعوام ونصف العام.

وكانت «الرياضية» أشارت نقلًا عن مصادرها الخاصة الخميس الماضي إلى أن العقد مع «الأصفر» سيكون لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، مبينةً أن ممثلي اللاعب يدرسون خيار فسخ العقد من طرف واحد قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، في حال رفض الهلال بيع المدة المتبقية من عقده للنصر.

وكان عقده مع الهلال ينتهي في 6 فبراير المقبل، أي بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية بثلاثة أيام.

ووفق ما نشرته «الرياضية» في 20 نوفمبر الماضي، فقد رفض تجديد عقده مع النادي العاصمي بالمميزات ذاتها المعروضة حاليًا.

يُذكر أن المهاجم وقّع للهلال قادمًا من الشباب بعد تجربة احتراف قصيرة في إسبانيا، وبحسب مصدر خاص يتقاضى حاليًا 150 ألف ريال شهريًا، إضافةً إلى مقدم سنوي يبلغ 3 ملايين و450 ألف ريال.