الغامدي أساسيا.. بنزيما يغيب.. وعوار يعود

يخوض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مواجهة النجمة، الأحد، بتشكيلة طالها تغييران مقارنة بالتي بدأت مواجهة الفتح الماضية.

وتضمن التغييران دخول حامد الغامدي والجزائري حسام عوار بدلًا من الفرنسي نجولو كانتي وصالح الشهري اللذين كانا أساسيين بمواجهة الفتح التي انتهت بالتعادل 2ـ2.

وخرج كانتي من حسابات البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، بسبب إصابة لحقت به خلال لقاء الفتح الماضي، بينما استبعد صالح الشهري نظير تعرضه لإصابة في المباراة ذاتها.

ويشارك الغامدي للمرة الأولى أساسيًا بعد أن لعب بديلًا في ست مباريات سابقة بالدوري بإجمالي 72 دقيقة.

في المقابل، غاب الفرنسي كريم بنزيما، قائد ومهاجم الفريق، عن القائمة للمرة الثانية تواليًا في ظل تكهنات مثارة عن مستقبله مع «النمور» بعد الاجتماع الذي عقده مع النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي برابطة دوري المحترفين، لبحث تجديد عقده المقرر انتهاؤه يونيو المقبل، الذي خلّف حالة استياء لدى اللاعب، حسبما كشفت عنه صحف عالمية.

وفضل كونسيساو الاعتماد على تسعة لاعبين أساسيين في المباراة الثانية على التوالي، وهم: الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والألباني ماريو ميتاي، وحسن كادش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، ومهند الشنقيطي، والمالي محمدو دومبيا، والبرازيلي فابينيو تفاريس، والبرتغالي روجر فيرنانديز، والفرنسي موسى ديابي.

ووضع المدرب البرتغالي تسعة لاعبين على دكة البدلاء، بينهم المهاجم طلال حاجي، العائد من فترة إعارة قصيرة مع الرياض.

وقبل المواجهة المقررة على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة العشرين من الدوري، يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 31 نقطة، بينما يتذيل النجمة ترتيب الدوري بخمس نقاط.