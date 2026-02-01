المرة الأولى.. الشباب يسجل انتصارين متتاليين

دوَّن فريق الشباب الأول لكرة القدم، للمرة الأولى الموسم الجاري، انتصارين متتاليين في دوري روشن السعودي بعد فوزه على الفيحاء 1ـ0 في اللقاء الذي جمعهما، الأحد، على ملعب أرينا SHG في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ 20.

وشهد الشوط الأول ضغطًا شبابيًّا، أثمر عن تسجيل الفريق هدفًا عبر الإنجليزي جوش براونهيل عند الدقيقة 40 بعد تمريرةٍ من البلجيكي يانيك كاراسكو إثر دقائقَ من إلغاء هدفٍ للسويسري فينسنت سيرو «20» عقب العودة إلى تقنية الفيديو «VAR» بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفٍ.

وفي الشوط الثاني، حافظ الشباب على أفضليته وسيطرته، لكنْ دون أن تتغيَّر النتيجة، مع محاولاتٍ من الفيحاء لإدراك التعادل.

وبهذه النتيجة، بقي الشباب في المركز الـ 13 مع 19 نقطةً، جمعها من أربعة انتصاراتٍ، وسبعة تعادلاتٍ مقابل ثماني هزائم، فيما تجمَّد رصيد الفيحاء عند 20 نقطةً في المركز الـ 11 من خمسة انتصاراتٍ، وخمسة تعادلاتٍ، مقابل تسع هزائم.