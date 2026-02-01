قبل التعاون.. الاتفاق يستعيد ميدران

تلقى سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لمشاركة الإسباني ألفارو ميدران، لاعب الوسط، في مباراة التعاون، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي بعد تعافيه من الإصابة، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وتعرض لاعب الوسط الإسباني لإصابة عضلية خلال مواجهة نيوم تسبَّبت في غيابه عن مباراتي الخلود والأهلي في الجولتين 18 و19 من منافسات الدوري.

في المقابل، يتواصل غياب السلوفاكي أوندريج دودا، لاعب الوسط، للمباراة الثانية تواليًا نظير معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، ورجحت المصادر ذاتها أن يمتد غيابه أمام ضمك، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ21 من الدوري على أن يخضع لاختبارات طبية للتأكد من جاهزيته قبل مواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الـ22.

إلى ذلك، أظهرت الفحوصات الطبية عن إصابة المدافع الإسكتلندي جاك هيندري في العضلة الضامة، الأمر الذي سيبعده عن المشاركة في لقاء ضمك المقبل طبقًا للمصادر عينها.

وبخلاف الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الأهلي الماضية، فإن المدافع الإسكتلندي يغيب عن لقاء التعاون بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.

ويحتل الفريق الاتفاقي المركز السابع برصيد 29 نقطة، بينما يأتي التعاون في المركز الخامس بـ 38 نقطة قبل مباراتهما المرتقبة على ملعب إيجو في الدمام.