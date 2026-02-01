حياة جاسلي تمتد إلى البادل والدراجات

كشف بيير جاسلي، سائق فريق ألبين المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات أثناء قضاء يوم السبت في مدريد وهو يشاهد فريقه للبادل «تن بادل» ينافس في بطولة كأس هيكساجون، إحدى أبرز بطولات هذه الرياضة، ​عن أن الحياة تحتوي على ما هو أكثر من سباقات فورمولا 1.

وخاض جاسلي «29 عامًا» غمار عالم الأعمال باستثمارات ضخمة في رياضة البادل وسباقات الدراجات النارية.

ويسير السائق الفرنسي في اتجاه متزايد بين الرياضيين المحترفين يهدف لتوسيع آفاقهم خارج نطاق مسيرتهم الرياضية الأساسية وهو تحول في التفكير يعزوه جاسلي إلى زيادة الوعي المالي ووجود فرق استشارية قوية تدعم الرياضيين المعاصرين. وقال جاسلي لـ«رويترز» «لطالما كنت شخصًا فضوليًا».

وأضاف «تفتح «فورمولا 1» آفاقًا واسعة. صحيح أنني أستيقظ وأنا أفكر في فيها وأنام وأنا أفكر فيها، لكن الحياة أكبر من ذلك. أريد اكتشاف أمور ‌أخرى ومزجها ‌بشغفي».

حولت بطولة كأس هيكساجون في نسختها الثالثة مدينة مدريد ‌إلى ⁠المركز العالمي ​لرياضة البادل ‌مطلع هذا الأسبوع حيث أظهرت صعود هذه الرياضة التي تمزج بين التنس والإسكواش.

وأصبحت هذه البطولة الجماعية، التي تجرى في فئات الرجال والسيدات والشباب تحت 21 عامًا وتبلغ قيمة جوائزها مليون دولار للفائزين، حدثًا بارزًا إذ اجتذبت أكثر من 30 ألف مشجع.

كما شهدت البطولة مشاركة ملاك من المشاهير مثل لاعبي التنس السابقين رافائيل نادال وآندي موراي ومهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي والممثلة إيفا لنجوريا وبيير جاسلي نفسه.

وقال جاري ديفيدسون مدير العمليات في شركة 54 المنظمة للبطولة لـ«رويترز» «يمثل هؤلاء الملاك المشاهير ⁠بوابة لجذب الانتباه إلى رياضة البادل وما سيصبح لاحقًا سلسلة هيكساجون العالمية».

وأضاف «لطالما كان البادل رياضة محدودة الانتشار في ‌أمريكا الوسطى والجنوبية وكذلك في إسبانيا لكن شخصيات مثل بيير ‍جاسلي وغيره تسهم في توسيع قاعدة جماهير ‍اللعبة عالميًا».

ينبع التزام جاسلي برياضة البادل من شغفه الشخصي بها إذ يمارسها بانتظام.

يقول جاسلي «أستمتع بالبادل في حياتي اليومية وأعتقد أنها رياضة ذات إمكانات تجارية هائلة. يسعدني أن أكون جزءًا من نموها من خلال فريقي».

وأضاف جاسلي أخيرًا رياضة المحركات إلى محفظته الاستثمارية إذ استحوذ على حصة في فريق «تيك 3 كيه.تي.إم» المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية ليصبح بذلك أول سائق «فورمولا 1» لا يزال يشارك في سباقاتها يستثمر في فريق من سلسلة سباقات النخبة للدراجات النارية.

وأوضح «أتابع بطولة العالم للدراجات النارية منذ أن كان عمري خمسة أعوام لذا كانت هذه فرصة رائعة تعين علي اغتنامها».

وتابع «طالما أن هناك محركًا وعجلات، أشعر بارتباط قوي بها. تتاح لك فرص كثيرة بفضل «فورمولا 1». لا يمكنك فعل كل شيء لكن بالتأكيد هناك فرص لا يمكنك رفضها».

* التطلع للبحرين

بينما تتصدر مشاريع جاسلي التجارية عناوين الأخبار خارج حلبات السباق، يبقى تركيزه منصبًا على «فورمولا 1» للموسم المقبل في ظل التغييرات التنظيمية المهمة.

بعد انتهاء الاختبارات الأولية لـ«فورمولا 1» هذا الأسبوع في برشلونة، ومع اقتراب موعد الاختبارات التحضيرية النهائية للموسم في البحرين في الفترة من 11 إلى 13 فبراير ومن 18 إلى 20 فبراير الجاري تتجه الأنظار إلى فريق ألبين استعدادًا لسباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي للموسم في السادس من مارس المقبل.

وقال جاسلي «أنا متحمس للموسم الجديد. نتحدث عن الاستثمارات والمشاريع الأخرى، لكن حياتي ما زالت مرتبطة ‌بـ«فورمولا 1»، وهدفي الأسمى هو الفوز ببطولة العالم لفورمولا 1».

وأضاف «دائمًا ما تسبب التغييرات التنظيمية حالة من عدم اليقين لكنها في الوقت ذاته تتيح أمامنا فرصة المنافسة بقوة منذ البداية».