بـ 10 لاعبين برينتفورد يسقط أستون فيلا

حرم فريق برينتفورد الأول لكرة القدم مضيفه أستون فيلا من الانفراد بالمركز الثاني ولو بصورةٍ مؤقتةٍ في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدَّى برينتفورد النقص العددي في صفوفه، وحقق انتصارا ثمينًا 1ـ0 على أستون فيلا، الأحد، على ملعب «فيلا بارك» ضمن منافسات المرحلة الـ 24.

ولعب برينتفورد بعشرة لاعبين عقب طرد كيفن شايد من صفوفه في الدقيقة 42، لكنَّه حصل على النقاط الثلاث في النهاية بفضل هدفٍ، حمل توقيع نجمه البوركيني دانجو واتارا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة من لاعبي أستون فيلا لإدراك التعادل على الأقل في الوقت المتبقي من اللقاء إلا أن الفريق فشل في ذلك، ليتلقَّى خسارته السادسة في البطولة الموسم الجاري.

وارتفع رصيد برينتفورد، الذي حقق فوزه الـ 11، مقابل ثلاثة تعادلاتٍ، وعشر هزائم عند 36 نقطةً في المركز السابع.

في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزًا وحيدًا فقط في مبارياته الأربع الأخيرة، عند 46 نقطةً في المركز الثالث.