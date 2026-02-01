العدالة يحصل على الكفاءة المالية

أعلن نادي العدالة السعودي، الأحد، حصوله رسميًّا على شهادة الكفاءة المالية من لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التابعة لوزارة الرياضة.

واستوفى النادي جميع التزاماته المالية والتعاقدية وفقًا للنطاق المحدَّد في لائحة الكفاءة المالية، ما يُتيح له الآن تسجيل اللاعبين الجدد في كشوفات الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الجارية دون أي قيودٍ ماليةٍ.

وأوضح النادي الشرقي، أنه بهذه الخطوة، يُعزِّز استقراره المالي، ويؤكد التزامه بمعايير الحوكمة المالية التي تفرضها الجهات المنظِّمة في الرياضة السعودية.