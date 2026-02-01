مصر تنتظر موافقة رسمية قبل استضافة أمم إفريقيا

قرَّر الاتحاد المصري لكرة القدم الحصول على موافقة حكومة بلاده قبل التقدم رسميًّا بملف للاتحاد الإفريقي للعبة «كاف» لطلب استضافة بطولة أمم إفريقيا في أي من نسختي 2032 أو 2036م

وأوضح اتحاد الكرة المصري، الأحد، أنَّ مجلس الإدارة عقد اجتماعًا، الأحد، انتهى إلى ضرورة الإحاطة بخطاب وزارة الشباب والرياضة بشأن طلب مخاطبة الاتحاد الإفريقي للتقدم باستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لنسختي 2032 أو 2036.

وأضاف: «تم اعتماد البرنامج الفني لإعداد المنتخب الوطني الأول خلال أجندة شهر مارس المقبل، من خلال مباراتين دوليتين بدولة قطر، مع منتخبي السعودية وإسبانيا، وكذلك لقاء تجريبي آخر مع البرازيل خلال أجندة يونيو المقبل بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم».

يذكر أنَّ منتخب مصر حصل على المركز الرابع في بطولة أمم إفريقيا الماضية، التي اختتمت بالمغرب الشهر الماضي، علمًا بأنه يوجد في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، المقررة في الصيف المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، برفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.