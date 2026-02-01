ختام مهرجان الجواد العربي 2026 وتتويج الأبطال

اختتمت فعاليات مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي 2026 بمنافسات عالية المستوى بين 359 رأس من نخبة الجياد العربية الأصيلة من مختلف الدول.

وحمل المهرجان إرثًا عريقًا واسمًا خالدًا ارتبط بدعم الخيل العربية الأصيلة والحفاظ على نقاء الجواد العربي الأصيل اسم الأمير سلطان بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ، وتوجيهات ودعم كبير وعالي المستوى من الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وإشراف مباشر من الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز ورعاية مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية، ليشكّل منصة دولية تحتفي بالجمال والأصالة والأنساب العريقة، وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة عالميًّا ومحط أنظار العالم في عالم الفروسية والخيل العربية الأصيلة.

وفي بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ، حصدت المهرة مجدولة العارض الذهب، وديباج الفضية، وإشعاع عذبة البرونزية.

وضمن بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ، كان الذهب من نصيب المهر «صعب إم جي»، والفضة للمهر فاتح صقلية، والبرونز للمهر سهم العجب.

وفي بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، كان الذهب من نصيب الفرس «منارة عذبة»، والفضة للفرس «حصة العارض»، والبرونز للفرس «إشراق عذبة».

أما ميداليات بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ كانت الذهبية من نصيب الفحل «أبان عذبة»، والفضة لـ «خريسان عذبة»، والبرونز لـ «بلسم عذبة».

وفي بطولة الأمهار أعمار عام، كان الذهب من نصيب المهر وطن الطريبيل، والفضة للمهر نادر عذبة، والبرونز للمهر وسام آل زايد.

وفي بطولة المهرات «2 ـ 3» أعوام، الذهب من نصيب المهرة ملكة نجد، والفضة للمهرة «إف مزنة»، والبرونز للمهرة إف إن براقة.

وتُوِّج ببطولة الأفراس «أمينة غرناطة» و«أسماء مزنة» و«مودة راية العز».

وكان الذهب من نصيب الفحل «عمار» في بطولة الفحول، والفضة «فويرتي»، والبرونز «دي مزيان».