انتفاضة توتنام تحبط سيتي

عاد فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم إلى نزيف النقاط مجددًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأضاع نقطتين ثمينتين في صراعه، من أجل المنافسة على لقب المسابقة العريقة.

وفرط مانشستر سيتي في تقدمه بهدفين، ليتعادل 2ـ2 مع مضيفه توتنام هوتسبير، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ24 للبطولة في لندن، العاصمة البريطانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين حملا توقيع ريان شرقي وأنطوان سيمينو في الدقيقتين «11 و44» على الترتيب، قبل أن ينتفض توتنام في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه هدفين بواسطة نجمه دومينيك سولانكي، الذي سجَّل هدفين، من بينهما هدف خرافي بـ«عقب القدم» في الدقيقتين 53 و70 على الترتيب، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وكان محبو مانشستر سيتي يأملون في تحقيق الفريق انتصاره الثاني على التوالي، عقب فوزه على ضيفه وولفرهامبتون في المرحلة الماضية، من أجل مواصلة مطاردة أرسنال على قمة الترتيب، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

بتلك النتيجة، أصبح في رصيد مانشستر سيتي، الساعي إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسم الماضي، 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف أرسنال «المتصدر»، وذلك قبل 14 مرحلة على نهاية البطولة.

من جانبه، ارتفع رصيد توتنام، الذي حقق تعادله الثالث على التوالي في البطولة، إلى 29 نقطة في المركز الـ 14.