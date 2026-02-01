الوليد بن طلال يحطم العالم

# ما يقوم به الأمير الوليد بن طلال مع نادي الهلال من عملٍ كبيرٍ، ليس ليكون الهلال أفضل فريقٍ في الشرق الأوسط، أو قارة آسيا فقط، بل هو عملٌ لمنافسة ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، وليفربول أيضًا.



# وأنا أشاهد العمل في الهلال خلال الفترة الشتوية، التي ستغلق هذه الليلة، عادت بي الذاكرة لحديث الأمير الوليد بن طلال عن إمكانية تحويل الأزرق إلى فريقٍ عالمي كبيرٍ، ينافس أندية العالم بدلًا من شراء نادٍ أجنبي، وأعتقد، بل أجزم بأن الأمير الوليد صاحب العقلية الاستثمارية الكبيرة، يسير وفق خطةٍ مدروسةٍ لتحقيق فكرته.



# الهلال، الذي يخطط لتحقيق بطولة النخبة الآسيوية المقبلة، عينه على تحقيق مونديال كأس العالم المقبل الذي سينظم في الرياض عام 2029، ولا أبالغ إن قلت حتى مونديال 2033، فالهلال بهذا الدعم الكبير، والخطط الحالية قادرٌ على أن يكون كذلك، وفي رأيي، هذه الأمور ستسرِّع الخطوات التي يستهدفها الدوري السعودي نحو اعتلائه قمة الدوريات العالمية الخمسة الكبرى. نعم، لا أقول منافسة، وإنما اعتلاء القمة، وما يحققه الدوري السعودي يؤهله لذلك.



# عقليةٌ كبيرةٌ، واستثماريةٌ، واقتصاديةٌ مثل عقلية الأمير الوليد بن طلال قادرةٌ على قيادة الهلال نحو الهدف المنشود، خاصَّةً بعد أن قدَّم الفريق الكروي ملحمةً رياضيةً عظيمةً في مونديال 2025، واحتل المرتبة السابعة، وأجبر العالم على احترام ما قدَّمه من مستوى أمام ريال مدريد، ومانشستر سيتي، لذا ليس من الصعب أن يحقق الهلال مونديال كأس العالم المقبل.



# أستطيع أن أقرأ أفكار الأمير الوليد بن طلال المقبلة بخبرتي المتواضعة، فهو إذا تملَّك نادي الهلال، فسيتمكن من إحضار شركاتٍ راعيةٍ أفضل من الشركات الحالية، وأقوى حتى ماليًّا على الرغم من أن الهلال يملك الأفضل بين الأندية السعودية، وهذا أمرٌ سيكون من أولويات هذه العقلية الاقتصادية.



# الهلال تجاوز كل الأندية السعودية نحو تقدم الدوري السعودي، وهذا أمرٌ لا أستغربه، كونه يسير وفق خطةٍ مدروسةٍ من الأمير الوليد بن طلال الذي أسهم بقوةٍ في تذليل الصعاب حتى مع بعض الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة والمدربون السابقون مثل صفقة ميتروفيتش، وكايو، وليوناردو، وكانسيلو.



# قدَّمتُ نصيحةً لجماهير النصر والاتحاد والأهلي قبل أسابيع بألَّا تقارن أنديتها بالهلال، خاصَّةً في الفترة الشتوية، لكنها لم تأخذ كلامي بجديةٍ! أعتقد أنها في هذه الليلة ستأخذ بنصيحتي.