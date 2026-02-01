بالهدف 900.. الاتحاد يتعافى أمام النجمة

استعاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم توازنه بعد تسجيله هدفًا تاريخيًّا منحه الفوز 1ـ0 على النجمة في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وحمل الهدف توقيع المالي محمدو دومبيا بعد مرور 4 دقائق من انطلاق المواجهة التي جرت على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وبذلك يصبح الاتحاد ثالث فريق يسجل 900 هدف بعد فريقي الهلال والنصر في الدوري السعودي منذ انطلاقته موسم 2008ـ2009، وفقًا لشبكة «أوبتا» العالمية.

سجَّل نادي النصر الهدف رقم 900 في تاريخه ببطولة الدوري السعودي، السبت 12 أبريل 2025.

وعوَّض الفريق الاتحادي من خلال هذا الفوز تعثره بالتعادل مع الفتح 2ـ2 في الجولة الماضية، رافعًا رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس.

كما شكَّل الانتصار دفعة مهمة لـ«النمور» قبل موقعة الكلاسيكو أمام النصر، الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك في قمة الجولة الـ 21 من الدوري.

وخاض الاتحاد المباراة دون نجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي يغيب للمباراة الثانية على التوالي في ظل تكهنات مثارة بشأن مستقبله مع الفريق الجداوي.

في المقابل، بقي النجمة في قاع الترتيب بعد أن تجمد رصيده عند خمس نقاط إثر تلقيه الخسارة الـ14 من أصل 19 مباراة خاضها في الدوري.