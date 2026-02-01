التعادل الثاني يجمع الفتح بالحزم

جمع التعادل فريق الفتح الأول لكرة القدم والحزم للمرة الثانية في تاريخ دوري روشن السعودي بعد أن انتهى اللقاء بينهما 1-1 ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء الأحد.

وتقدم الحزم أولًا عن طريق السوري عمر السومة من علامة الجزاء عند الدقيقة "42" قبل أن يدرك التعادل البرتغالي جورجي فيرنانديز التعادل للنموذجي "90+1".

وبهذا التعادل رفع الفتح رصيده إلى 23 نقطة من 6 انتصارات و5 تعادلات مقابل 8 هزائم فيما وبلغ الحزم النقطة الـ21 من 5 انتصارات و6 تعادلات بينما خسر 8.

ويلاقي الحزم نظيره الأهلي الخميس المقبل على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة فيما يواجه الفتح نظيره القادسية السبت المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.