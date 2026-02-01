سيلفا: أنا محبط.. ضيّعنا التعادل

عبَّر البرتغالي ماريو سيلفا، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة أمام الاتحاد 0ـ1، مؤكدًا أنَّ فريقه أهدر فرصة في الدقائق الأخيرة كانت كفيلة بمنحه التعادل حسب تعبيره.

وقال سليفا، في المؤتمر الصحافي بعد نهاية مواجهة الاتحاد في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي: «أنا محبطٌ لوجودنا في المركز الأخير، ونقاتل في كل مباراة ولا نحقق الفوز، ونحاول إيجاد حلول، ولم يسبق لي أن مررت بهذه الظروف سواء كنت لاعبًا أو مدربًا».

وأضاف المدرب البرتغالي: «سلسلة الهزائم المتتالية صعبة، ولا أحد سيذكر أداءنا الجيد في كل مباراة حال لم نحقق الفوز».

وتابع مدرب النجمة: «كنَّا نعلم بصعوبة المباراة أمام حامل اللقب، وحاولنا منافسة الاتحاد، ولكن تكررت نفس نتيجة الدور الأول».

وتحسر ماريو سيلفا على إهدار لاعبه علي جاسم فرصة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وأوضح في هذا الصدد: «إذا استغللنا هذه الفرصة فإننا كنَّا سندرك التعادل، والأجواء في جدة تختلف عن بريدة، ولدينا لاعبون وصلوا متأخرين، وسنحاول تحسين وضعنا في المباراة المقبلة».

واشتكى مدرب النجمة من الرطوبة، مؤكدًا أنها كانت مؤثرة على أرضية الملعب، لكنه استدرك: «لا أحب الأعذار، ومنذ أن كنت لاعبًا لا أحب اللعب في مثل هذه الأرضية».

وعن تأثير النتائج السلبية على مستقبله مع الفريق، أجاب سيلفا: «أطمح في الاستمرار لأعوام أطول بالسعودية».