إنتر يعزز الصدارة بثنائية كريمونيزي

أحكم فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي بفوزه 2ـ​0 على مضيفه كريمونيزي، الأحد.

ورفع إنتر رصيده إلى 55 نقطةً متقدمًا بثماني نقاطٍ على غريمه ‌ميلان، الذي ‌يحلُّ ضيفًا على بولونيا، الثلاثاء، فيما يحتل ⁠كريمونيزي ​المركز ‌الـ 16 بـ 23 نقطةً.

وهزَّ لاوتارو مارتينيز، وبيوتر زيلينسكي الشباك في شوطٍ أوَّلَ، هيمن عليه الضيوف، وعلى الرغم من أن إنتر لم يتمكَّن من تسجيل مزيدٍ من الأهداف إلا أن كريمونيزي لم يشكِّل خطرًا حقيقيًّا على مرماه.

وفي بداية الشوط الأول، ألقيت لعبةٌ ناريةٌ من مدرَّجات ⁠مشجعي إنتر، وسقطت بالقرب من أوديرو، حارس كريمونيزي، الذي وقع أرضًا، لكنَّه لم يصب بسوءٍ. واستؤنفت المباراة بعد توقفٍ قصيرٍ.

وحقق إنتر عشرة انتصاراتٍ في آخر 11 مباراةً ‍بالدوري منذ خسارته أمام ميلان، نوفمبر الماضي، وجاء تعثره الوحيد في هذه المسيرة بـ 2ـ2 على أرضه أمام نابولي.

وعلى النقيض من ذلك، لم يحقق ​كريمونيزي أي فوزٍ في ثماني مبارياتٍ، إذ تعرض لخمس هزائمَ في تلك السلسلة، ⁠ليبتعد بست نقاطٍ فقط عن منطقة الهبوط.

وتقدم إنتر في الدقيقة 16 بفضل ضربة رأسٍ من مارتينيز الذي حوَّل ركلةً ركنيةً، نفذها فيدريكو ديماركو إلى الشباك.

وسنحت لكريمونيزي فرصةٌ ذهبيةٌ لإدراك التعادل عندما انفرد جيمي فاردي بالمرمى، لكنْ لمسةٌ خاطئةٌ، سمحت ليان زومر، حارس إنتر ميلان، بالوصول إلى الكرة قبله.

وسجل إنتر الهدف الثاني عبر ‌زيلينسكي، المعروف بإحراز الأهداف المذهلة، إذ أطلق تسديدةً صاروخيةً من مسافة 30 مترًا، استقرَّت في المرمى «31».