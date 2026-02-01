إيمانويل: «اختفاء الكرة» حدث أشاهده لأول مرة

استغرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، من عدم وجود كرة لبدء الشوط الثاني من المواجهة ضد الشباب، التي كسِبها الأخير 1ـ0 الأحد في الرياض ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، صرّح البرتغالي: «قد لا يكون لديّ صوتٌ قويّ في السعودية، لكن كلنا مسؤولون عن تطوير كرة القدم هنا»، مضيفًا: «اليوم شاهدت ما لم أشاهده في حياتي، الحكم أراد أن يبدأ الشوط الثاني ولم يجد أي كرة في كامل الملعب ليبدأ بها المباراة، وهذا أمر مستغرب».

وبارك إيمانويل للشباب الفوز، وقال إن البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى «الليوث»، استحق جائزة أفضل لاعب في المباراة بسبب تصدياته التي رجّحت كفة فريقه.

وانتصر الشباب، الذي يدربه الإسباني إيمانول ألجواسيل، بهدفٍ للإنجليزي جوش براونهيل، لاعب الوسط، عند الدقيقة الـ 40.

وذكر مدرب الفيحاء أنَّ فريقه كان الأفضل خلال الشوط الثاني لكن دون استثمار الفرص التي سنحت له فيما كان الشباب الطرف الأفضل في الشوط الأول، مشيرًا إلى تحدثه مع اللاعبين بين الشوطين عن ضرورة زيادة الفاعلية والقوة للفوز بالكرات الثنائية.