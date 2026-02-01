مساعد جوميز: لم نبحث عن التعادل.. وأضعنا فرصا كثيرة

أبدى المصري أحمد مجدي، مساعد البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، عدم رضاه عن نتيجة مواجهة فريقه أمام الحزم التي انتهت بالتعادل 1ـ1، مؤكدًا أنه كان يطمح لتحقيق الفوز لكنه لم يستثمر الفرص التي سنحت له.

وقال مجدي: «توقعنا مباراة أفضل من هذه النتيجة.. طموحنا الفوز، وأضعنا فرصًا كثيرة».

وتابع: «المفترض أن نكون أفضل من خلال النتيجة».

وأردف: «الجهد البدني كان عاليًا جدًّا.. كان هدفنا الوحيد هو تحقيق النقاط الثلاث».

وردًا على سؤال «الرياضية» بشأن إشارته للاعبين بالعودة للخلف، وهل كان ذلك تفكيرًا في التعادل بعد الهدف في الدقائق الأخيرة، أوضح: «أمر طبيعي جدًّا أن أوجه اللاعبين في حالة الهجوم المرتد، وليس تفكيرًا في طلب التعادل».

وأضاف: «لكن في النهاية لم نخسر المباراة، حيث جاء هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة».