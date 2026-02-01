قادري: مباراة الفتح لا تستحق الكلام.. والضغط أضعفنا

أوضح التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، أن الإرهاق، وكثرة التغييرات، أثَّرا سلبًا في مجريات المواجهة أمام الفتح، التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وقال قادري: «المباراة لا تستحق كثيرًا من الكلام بعد التغييرات الكثيرة».

وأضاف: «كانت مباراةً مرهقةً جدًّا، لكننا عملنا بانضباطٍ جيدٍ». متابعًا: «ضيَّعنا فرصًا محققةً أمام مرمى الفتح. الفريق يعاني من الإرهاق، والدليل التغييراتُ الإجبارية».

وردًّا على سؤالٍ خاصٍّ من «الرياضية» بشأن معنى الضغوط، أجاب المدرب: «لا يمكن أن تتصوَّر أن تلعب مبارياتٍ كثيرةً في شهرٍ واحدٍ. لقد خسرنا كثيرًا من اللاعبين بسبب الإجهاد».