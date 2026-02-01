قادري: مباراة الفتح لا تستحق الكلام.. والضغط أضعفنا
التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الفتح، الأحد تصوير: عيسى الدبيسي
الأحساء - عادل الدحيلان 2026.02.01 | 11:32 pm
أوضح التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، أن الإرهاق، وكثرة التغييرات، أثَّرا سلبًا في مجريات المواجهة أمام الفتح، التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.
وقال قادري: «المباراة لا تستحق كثيرًا من الكلام بعد التغييرات الكثيرة».
وأضاف: «كانت مباراةً مرهقةً جدًّا، لكننا عملنا بانضباطٍ جيدٍ». متابعًا: «ضيَّعنا فرصًا محققةً أمام مرمى الفتح. الفريق يعاني من الإرهاق، والدليل التغييراتُ الإجبارية».
وردًّا على سؤالٍ خاصٍّ من «الرياضية» بشأن معنى الضغوط، أجاب المدرب: «لا يمكن أن تتصوَّر أن تلعب مبارياتٍ كثيرةً في شهرٍ واحدٍ. لقد خسرنا كثيرًا من اللاعبين بسبب الإجهاد».