ميسي بديل بوابري في نيوم

تتجه شركة نادي نيوم إلى التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب ريان ميسي، الجناح المعار من فريق ستراسبورج، في دوري الدرجة الفرنسية الأولى لكرة القدم، إلى باو، في الدرجة الثانية، حسبما أوردت صحيفة «ليكيب»، الأحد.

وأفادت الصحيفة الرياضية الفرنسية باتجاه إدارة شركة نيوم إلى الاتفاق مع نظيرتها في ستراسبورج لضم صاحب الـ 18 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانتقل ميسي إلى ناديه عام 2024 قادمًا من أكاديمية نادي ديجون في بلاده، مقابل 1.5 مليون يورو.

ووفق «ليكيب»، يطير اللاعب إلى تبوك خلال الساعات المقبلة لتوقيع عقد انضمامه إلى فريق نيوم الأول بالتزامن مع قرب انتقال سيمون بوابري، جناح الفريق، إلى الهلال خلال نافذة التعاقدات الشتوية.