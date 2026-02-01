الشباب.. ثالث محطات البليهي

انتقل علي البليهي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى صفوف الشباب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، حسبما أعلن النادي العاصمي، الأحد.

وأوضح نادي الشباب، في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن الإدارة ممثلة في عبد العزيز المالك، رئيس مجلس الإدارة المكلف، وقَّعت عقد انتقال اللاعب علي البليهي قادمًا من الهلال بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، متمنية له التوفيق مع «الليوث».

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة في 21 يناير الماضي أنَّ إدارة الشباب قدَّمت لنظيرتها الهلالية طلبًا لاستعارة المدافع، البالغ من العمر 36 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبات الشباب ثالث المحطات الاحترافية للبليهي في الدوري السعودي للمحترفين بعد فريقي الفتح والهلال.

وخاض البليهي موسمين مع الفتح قبل أن ينتقل إلى الهلال مطلع يوليو 2017، ليبدأ مسيرة جديدة أسهم خلالها في تحقيق 13 لقبًا مع الأزرق، منها خمسة ألقاب للدوري وثلاث بطولات لكأس الملك، ومثلها كأس السوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا.

وفي المجمل، شارك علي البليهي في 263 مباراة بالقميص الأزرق، وسجَّل 23 هدفًا، وصنع ثلاثة، طبقًا لإحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، وفي الموسم الجاري لعب 7 مباريات بمختلف المسابقات، وأحرز هدفًا وحيدًا.