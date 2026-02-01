قبضة الدنمارك أبطال أوروبا

أكدت الدنمارك «المضيفة» مكانتها بوصفها قوةً في كرة اليد، الأحد، بفوزها على ألمانيا 34ـ27 بنهائي بطولة أوروبا في هيرنينج، لتجمع الألقاب العالمية الثلاثة بعد الفوز بذهبية أولمبياد باريس 2024، والمونديال 2025.

وانضم المنتخب الدنماركي، حامل لقب بطولة أوروبا ثلاث مراتٍ «2008 و2012 و2026» والعالم في أربع مناسباتٍ تواليًا «بين 2019 و2025» وبطل أولمبياد 2024، إلى نظيره الفرنسي في قائمة أبطال كرة اليد، وهو الوحيد الذي سبق له الفوز بالألقاب الثلاثة تواليًا «2010 إلى 2015».

وقبل هذا التتويج، كان آخر لقبٍ للدنمارك في بطولة أوروبا يعود إلى عام 2012.

وبعد 14 عامًا، وعامين من خسارتها النهائي أمام فرنسا «31ـ33»، وصلت الدنمارك إلى قمة كرة اليد الأوروبية مدفوعةً بحماس الجماهير الذين بلغ عددهم نحو 15 ألف مشجعٍ، ارتدوا اللون الأحمر.

ودخل المنتخب الدنماركي الدور الرئيس وهو في وضعٍ حرجٍ بعد الخسارة أمام البرتغال في الدور التمهيدي 29ـ31 قبل أن يفوز على فرنسا 32ـ29، وإسبانيا 36ـ31، وألمانيا 31ـ26، والنرويج 38ـ24، وأيسلندا 31ـ28، ثم ألمانيا مجدَّدًا في النهائي.

وبعد أن كانت ألمانيا ضحية الدنمارك في نهائي الأولمبياد «26ـ39»، قدَّم لاعبوها أداءً أقوى بكثيرٍ هذه المرة، وأظهروا مقاومةً شرسةً في نهائي رائعٍ، اتَّسم بوتيرةٍ محمومةٍ.

وحافظَ أندرياس وولف، حارس مرمى الدنمارك، «14 تصديًا من أصل 45 تسديدةً»، على تقدُّم فريقه أمام الألمان لفترةٍ طويلةٍ على الرغم من طرد توم كيسلر، قائد الدفاع، بعد 15 دقيقةً فقط من اللعب «بطاقة حمراء».

وتقدم الدنماركيون بخمسة أهدافٍ قبل أقل من 15 دقيقةً على نهاية المباراة «26ـ22، في الدقيقة 47» قبل أن تقلص ألمانيا الفارق إلى هدفين «26ـ24، في الدقيقة 50»، لكنها لم تستطع الحفاظ على زخمها.

وتألق الدنماركي ماتياس جيسل، أفضل لاعبٍ في العالم، «7/14» ليحطم الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف المسجَّلة في بطولةٍ أوروبيةٍ «68 هدفًا».

كذلك برز كيفن مولر، حارس مرمى الدنمارك، «8/23» بديل إيميل نيلسن، الذي أنقذ بدوره رميةَ جزاءٍ حاسمةً قبل أربع دقائق من نهاية المباراة «30-27، في الدقيقة 56»، ليسجل زملاؤه أربعة أهدافٍ للفوز باللقب القاري.