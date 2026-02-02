ألجواسيل: الشتوية أكملت صفوفنا.. وعانينا الإرهاق

أكد الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، أنَّ كتيبته اكتملت بعد إبرام عددٍ من التعاقدات الشتوية.

وقال بعد الفوز على الفيحاء 1ـ0 الأحد ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي: «هدفنا تحقّق في المباراة، وهو النقاط الثلاث، فريقنا كان أفضل فنيًّا في الشوط الأول، وفي الثاني كانوا هم أفضل وظهر التعب والإرهاق على لاعبينا»، مشيرًا إلى استفادة فريقه من التبديلات وسعادته بتحقيق الفوز الثاني على التوالي وبالتعاقدات الجديدة.

وشدّد: «الفريق اكتمل بالأدوات الجديدة، والآن نجني ثمار هذه الجهود»، فيما لفت إلى توالي مباريات فريقه خلال شهر فبراير الجاري، بواقع 8 خلال 23 يومًا.

وامتدح ألجواسيل مستوى مهاجمه البرازيلي كارلوس جونيور. وصرّح: «الفريق يصل أكثر إلى المرمى رغم الغياب المؤثر لعبد الرزاق حمد الله وعبد العزيز العثمان، لكن كارلوس يقدم أداءً جيدًا منذ تغيّر مركزه».

وقبل الجولة الجارية، تغلب الشباب 4ـ0 على الحزم، لحساب الجولة الـ 19. وبالفوزين، ارتفع رصيده إلى 19 نقطة، وضعته في المركز الـ 13 على جدول الترتيب.