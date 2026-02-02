اختبارات تحدد مصير ديميرال.. ميتي وكوليبالي يعززان الهلال

انضمَّ الفرنسي قادر ميتي، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم الجديد، إلى القائمة المعسكرة قبل مواجهة الأهلي، الإثنين، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وشارك المهاجم في التدريبات الجماعية، الأحد، بعد وصوله إلى الرياض، العاصمة السعودية، فجر اليوم ذاته، وتوقيع عقد انضمامه إلى الهلال قادمًا من رين الفرنسي.

ولعب ميتي 19 مباراةً بقميص رين في مختلف المسابقات الموسم الجاري، سجَّل خلالها ثلاثة أهدافٍ، وصنع اثنين، فيما تُقدَّر قيمته السوقية بنحو عشرة ملايين يورو، وفق موقع «ترانسفير ماركت».

كذلك، دخل السنغالي خاليدو كوليبالي القائمة الزرقاء استعدادًا لمواجهة الأهلي بعد غياب عن الجولات الماضية دوريًّا لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

وينتظر أن يعلن المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي القائمة الأساسية التي سيدخل بها «الكلاسيكو» في الاجتماع الفني، ظهر الإثنين.

على الجانب الآخر، لم يستقر الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على التشكيل الذي سيعتمده في اللقاء المرتقب، على أن يكشف عن الأسماء المشاركة خلال الاجتماع الفني أيضًا.

ويُنتَظر أن يُجري المدافع التركي ميريح ديميرال، الذي يعاني من إصابة عضلية، فحوصات ستحدِّد إمكانية مشاركته من عدمها.

واستبعد المدرب كلًّا من البرازيليين ماثيوس جونسالفيس، وريكاردو ماتياس، والبلجيكي ماتيو دامس عن اللقاء.

وقبل انطلاق الجولة الـ 20، يحتل الهلال المركز الأول في سلم ترتيب البطولة برصيد 46 نقطةً، جمعها من 14 انتصارًا، وأربعة تعادلات، ولم يعرف طعم الخسارة حتى الآن. في حين يأتي الأهلي بالمركز الثالث بـ 43 نقطةً بعد فوزه في 13 مواجهةً، وتعادله في أربع، مقابل خسارة وحيدةٍ.