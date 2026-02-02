بعد 1.117 يوما.. راشد يعادل مجيد بـ 3 حفلات

عادل الفنان السعودي راشد الماجد رقم نظيره عبدالمجيد عبدالله في ليالي موسم الرياض، بعد 1,117 يوم من حفلات الثاني، وذلك بعدما أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تنظيم حفل إضافي ثالث ضمن فعاليات الموسم السابع 2026 .

وأكدت الشركة، عبر حسابها الرسمي في «إنستجرام»، تنظيم الحفل الثالث 5 فبراير، استجابةً لرغبة الجمهور الذي تزايد إقباله على حضور حفلات راشد الماجد ضمن موسم الرياض باسم «وعاد راشد».

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه كتب على حساب الرسمي على منصة (إكس) : «نظرا للإقبال الجماهيري الكبير والطلب الذي تجاوز المليون و 300 الف لحفلة الفنان الكبير راشد الماجد، وجهت شركة روتانا بإقامة حفلة ثالثة»

وسبق أن أحيا عبدالمجيد عبدالله في 3 حفلات خلال موسم الرياض 2022 بعنوان «ليلة عبدالمجيد» على المسرح ذاته شهد الحفل إقبالاً جماهيرياً ضخماً، حيث غنى عبدالمجيد مجموعة من أحدث وأجمل أغانيه بقيادة المايسترو وليد فايد.

كما غنى "فنان العرب" محمد عبده في حفلات استثنائية ضمن موسم الرياض ، أبرزها "جلسة فنان العرب" في 28 نوفمبر و"جلسة شعبيات" في 5 ديسمبر 2025، بقيادة المايسترو هاني فرحات.