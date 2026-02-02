بنزيما والهلال.. ساعات حاسمة

تحمل الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الجارية في دوري روشن السعودي احتمالية انتقال مفاجئ، يتمثَّل في رحيل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى الهلال، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن فرضية انتقال الفرنسي باتت واردةً في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقد المهاجم مع «النمور»، مشيرةً إلى أن الطرفين، حتى لحظة إعداد الخبر، لم يتوصَّلا إلى صيغة نهائية وواضحة لحسم مستقبله. ووفقًا لها، رفض بنزيما المشاركة في آخر مواجهتين بالدوري، أمام الفتح والنجمة، على خلفية اجتماع، عقده مع النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، من أجل مناقشة تجديد عقده، الذي ينتهي يونيو المقبل، وهو ما خلَّف حالةً من الاستياء لدى اللاعب، نقلًا عن بعض الصحف الأجنبية. وكان بنزيما انضمَّ إلى الاتحاد صيف 2023، وشارك خلال الموسم الجاري في 14 مباراةً مع الفريق ضمن دوري روشن، سجل فيها ثمانية أهداف. وفي سياق متصل، ذكرت المصادر، أن المغربي يوسف النصيري يتصدَّر قائمة خيارات الاتحاد في خانة المهاجم، تمهيدًا لمحاولة التعاقد معه قبل إغلاق «الميركاتو الشتوي».

وخاض النصيري 26 مباراةً في الموسم الجاري مع فنربخشة التركي بمختلف المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف، وقدَّم تمريرةً حاسمةً واحدةً.