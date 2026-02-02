مستضيف السوبر.. الكويت المرشح الأقرب

تلقَّت الجهات المعنية بتنظيم كأس السوبر السعودي عرضَين لاستضافة البطولة، تقدَّمت بهما البحرين والكويت، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وقرَّرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي تنظيم السوبر 30 نوفمبر المقبل، وفق المصادر ذاتها.

وأوضحت المصادر، أنَّ العرضين، لا يزالان قيد الدراسة من الجوانب التنظيمية والتشغيلية مع ترجيح خيار الكويت، وفق المؤشرات الحالية، في انتظار استكمال الإجراءات، والاتفاق على التفاصيل النهائية المرتبطة بالاستضافة. وكانت «الرياضية» أشارت، 7 أكتوبر الماضي، إلى توجُّه الاتحاد الكويتي لمخاطبة نظيره السعودي لاستضافة كأس السوبر السعودي في الموسم المقبل، مبينةً حينها أن المفاوضات الرسمية بين الاتحادين، يُنتظر أن تتجه نحو مسار أكثر جديةً خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة كويتية باستضافة البطولة، التي يشارك فيها بطلا ووصيفا دوري روشن السعودي وكأس الملك.

وعلى صعيد متصل، تتجه لجنة المسابقات في رابطة دوري روشن السعودي إلى اعتماد 13 أغسطس المقبل موعدًا مقترحًا لانطلاق الموسم الجديد، فيما تستهل منافسات كأس الملك 16 أغسطس، ضمن ترتيبات الروزنامة الجديدة للموسم الرياضي.