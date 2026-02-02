كونسيساو بعد الاجتماع الرباعي: انتظروا الساعات المقبلة

بشَّر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، جماهير فريقه بأخبارٍ سارةٍ خلال الساعات المقبلة، لكنْ دون أن يكشف المزيد عنها.

جاء ذلك خلال حديثٍ مقتضبٍ عقب خروجه من اجتماعٍ رباعي مع فهد سندي، رئيس النادي، ودومينجو سواريز، الرئيس التنفيذي، ورامون بلانيس، المدير الرياضي، إثر دقائقَ من نهاية مباراة النجمة، التي كسبها الفريق الاتحادي 1ـ0، الأحد، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وقال كونسيساو: «ستكون هناك أخبارٌ طيبةٌ في الساعات المقبلة. هناك أخبارٌ ظهرت في السوشال ميديا، وأنا أعمل بكل جهدي لإكمال تاريخ هذا النادي».

من جهته، اكتفى فهد سندي بالقول أثناء مغادرته الملعب: «دعواتكم». دون أن يُسهب في الحديث.

واستمر الاجتماع، الذي جرى في غرفة الملابس بملعب «الإنماء»، نحو ساعةٍ وعشر دقائق، إذ بدأ في الـ 10:30 مساءً، وانتهى في الـ 11:40، وبعدها جلس المدرب البرتغالي مع مساعديه لمدة 20 دقيقةً.

وبسبب الاجتماع، غاب المدرب البرتغالي عن المؤتمر الصحافي بعد نهاية لقاء النجمة.